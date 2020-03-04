Назван фаворит секс-меньшинств во время «супервторника» в США

Большая часть представителей сексуальных меньшинств США отдала свои голоса во время «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты от Демократической партии — сенатору Берни Сандерсу. Такие данные приводит NBC News, проводившая свой социологический опрос в день голосования.

Издание подчеркнуло важность голосов меньшинств, поскольку лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры составили в США девять процентов от всех голосовавших в «супервторник».

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По данным исследования, Сандерс получил более 40 процентов голосов от американского ЛГБТ-сообщества. Опрос также показал, что второй фаворит секс-меньшинств — сенатор Элизабет Уоррен; ее кандидатуру поддержали 22 процента голосующих. На третьем месте бывший вице-президент США Джо Байден с 19 процентами. За бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, в свою очередь, проголосовали всего 6 процентов.

Ранее 4 марта сообщалось, что Байден предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего вице-президента назвали лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у Байдена на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.

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