Трамп прокомментировал выход Блумберга из президентской гонки

Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал выход миллиардера Майкла Блумберга из президентской гонки демократов и его намерение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена.

Материалы по теме Суперпровал Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом

По словам Трампа, Мини Майк — так глава государства называет Блумберга из-за его невысокого роста — мог бы сэкономить миллиард долларов, если бы заранее узнал от него, что не имеет того, что нужно для борьбы за Белый дом. Также республиканец предрек крах альянсу миллиардера с бывшим вице-президентом. «Теперь он вложит деньги в кампанию Сонного Джо, надеясь сохранить лицо. Это не сработает!» — написал президент. Под Сонным Джо Трамп подразумевает Байдена, поскольку тот якобы вяло себя ведет на публичных мероприятиях и дебатах.

Блумберг, чье состояние превышает 60 миллиардов долларов, потратил на свою президентскую кампанию более 700 миллионов долларов, в том числе 500 миллионов на рекламу в преддверии «супервторника» — самого масштабного дня на этапе отбора кандидатов в президенты США. Несмотря на крупнейший среди всех претендентов объем вложений, в «супервторник» Блумбергу удалось победить только на праймериз на Американском Самоа в Тихом океане и в целом собрать лишь несколько десятков голосов делегатов-выборщиков, пишет Associated Press. Победителем «супервторника» среди демократов стал Байден, заручившийся поддержкой 452 делегатов, вторым с 382 голосами стал сенатор Берни Сандерс. Сандерса Трамп часто называет Безумным Берни.

Действующий президент США, вероятно, без особых проблем сможет побороться за второй срок, так как реальных конкурентов у него нет — он с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах в рамках «супервторника».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!