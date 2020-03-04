Сандерс нанес Байдену тройной удар после провального «супервторника»

Штаб американского сенатора Берни Сандерса после провала в «супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии — выпустил три новых рекламных ролика, которые посвящены в том числе его конкуренту, бывшему вице-президенту Джо Байдену. О тройном ударе, нанесенном Сандерсом Байдену, пишет Politico.

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Один из роликов практически копирует январское видео, в котором сенатор, обращаясь к бывшему вице-президенту, обвинил его в ведении многолетней борьбы за сокращение социальных обязательств государства. Во втором ролике показан рабочий автомобильного завода, поддерживающий критику Сандерса по вопросу торговых соглашений США, в том числе заключенных при участии Байдена, из-за которых американцы теряют рабочие места. Третье видео представляет собой компиляцию кадров с высказываниями 44-го президента США Барака Обамы в адрес сенатора, смонтированными в одобрительном для сенатора ключе. К аналогичному приему, как отмечает Politico, прибегали в штабах самого Байдена и другого их конкурента, сенатора-демократа Элизабет Уоррен.

Сандерс и Байден и ранее обменивались колкостями по вопросам социального обеспечения и торговых сделок, и, по мнению издания, в дальнейшем их риторика по данным темам станет еще агрессивнее.

По итогам «супервторника» — дня, когда выбирается больше делегатов-выборщиков, чем в любой другой — Байден заручился поддержкой 452 делегатов, Сандерс — 382, пишет Associated Press; остальные демократы, в том числе объявивший о приостановлении кампании миллиардер Майкл Блумберг, набрали на порядок меньше. Считается, что победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. Чтобы получить номинацию от демократов, необходимы голоса 1 991 делегата. Кандидатом на выборах от Республиканской партии, вероятно, станет действующий президент Дональд Трамп, у которого нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.

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