Перечислены главные выводы из результатов «супервторника» в США

The New York Times подвело предварительные итоги «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — и перечислило главные выводы, которые можно сделать из результатов, показанных претендентами. Они опубликованы на сайте издания в среду, 4 марта.

Как отмечается в материале, один из главных выводов — это то, что бывший вице-президент США Джо Байден в первую очередь обязан своей победой поддержке афроамериканского населения. Так, в штате Алабама, Байден получил от афроамериканцев на 60 процентов голосов больше, чем его главный противник внутри партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — при этом именно афроамериканцы составляют практически половину всех избирателей штата. Аналогичная картина наблюдалась и в штатах Вирджиния и Техас, где преимущество Байдена над Сандерсом среди афроамериканцев составило более 50 и 40 процентов соответственно. Такая активная поддержка позволила бывшему вице-президенту США обойти сенатора от Вермонта, за которого голосует большинство латиноамериканцев.

В то же время, подчеркивает The New York Times, результаты праймериз говорят о том, что Сандерс по-прежнему пользуется значительной поддержкой, особенно в западных штатах, где среди избирателей все более превалируют именно латиноамериканцы. Кроме того, существует вероятность, что еще одна участница праймериз, сенатор от штата Массачуссетс Элизабет Уоррен, покинет предвыборную гонку (по крайней мере, к этому ее активно подталкивают прогрессисты), и ее сторонники поддержат Сандерса.

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По мнению издания, именно «супервторник» продемонстрировал, что Уоррен, которая когда-то считалась одним из лидеров гонки, утратила свои позиции, как и другой претендент на роль кандидата от Демпартии — бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Так, Уоррен смогла преодолеть отметку в 20 процентов голосов только в одном штате — Массачуссетсе. При этом она все равно стала в нем только третьей, несмотря на то, что это ее родной штат, что можно расценивать как провал. Блумбергу также удалось приблизиться к 20-процентному показателю только в одном штате — Колорадо. Таким образом их шансы на успех в предвыборной гонке уже практически улетучились.

Пример Блумберга, считает The New York Times, довольно показателен: он демонстрирует, что ни деньги, ни грамотная организация кампании не дают гарантий на успех. Все большую роль начинает играть внимание свободных СМИ и удачно выбранный момент для консолидации поддержки того или иного кандидата. Именно это сумел использовать Байден, чтобы за последние несколько дней привлечь максимальное число избирателей.

При этом, отмечает издание, говорить о скором окончании предвыборной гонки пока не приходится: она может затянуться, причем главным предметом спора между Байденом и Сандерсом станут голоса избирателей в возрасте от 40 до 65 лет. На данный момент бывшего вице-президента поддерживает большинство американцев старше 65 лет, в то время как сенатору от Вермонта симпатизирует большинство молодых избирателей в возрасте до 30 лет. Голоса же избирателей среднего возраста пока распределяются примерно поровну, таким образом победа в праймериз, вероятнее всего, останется за тем, кто сможет переманить данную категорию на свою сторону.

Ранее 4 марта сообщалось, что Байден предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего вице-президента назвали лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у Байдена на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.

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