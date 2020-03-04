Соперник Трампа потерял 700 миллионов долларов и задумался о выходе из гонки

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого называют потенциальным соперником президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке, потерпел неудачу в «супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии. Как пишет издание The Hill со ссылкой на источник, он задумался о том, чтобы пересмотреть свою заявку на выдвижение.

Блумберг, вступивший в президентскую гонку ноябре 2019-го, потратил 700 миллионов долларов на рекламную кампанию в 14 штатах, где прошли праймериз во вторник, 3 марта. В своем Twitter-аккаунте Трамп назвал миллиардера главным неудачником. По его словам, он спустил миллионы долларов и не получил ничего, кроме прозвища Мини Майк (Трамп регулярно называет так Блумберга, рост миллиардера — 173 сантиметра — прим. «Ленты.ру»).

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Комментируя предварительные результаты праймериз, Блумберг отметил, что приоритетом партии остается победа над Трампом. Кроме того, он считает, что победитель будет определен на съезде партии, так как никто из делегатов пока не имеет число голосов, позволяющее автоматически стать кандидатом в президенты.

Согласно предварительным результатам «супервторника», в Демократической партии лидирует бывший вице-президент Джо Байден, который получил голоса 283 делегатов. У его главного соперника сенатора Берни Сандерса 219 голосов. В Республиканской партии у нынешнего хозяина Белого дома нет реальных соперников во внутрипартийной борьбе. По последним подсчетам, Трамп одержал победу в 11 штатах, при этом в двух из них он получил 100 процентов голосов делегатов.

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