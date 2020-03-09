Twitter счел манипуляцией видео в профиле Трампа

Twitter посчитал манипуляцией видео, которое ретвитнул президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о ролике, который опубликовал в своем профиле директор Белого дома по медиа Дэн Скавино. В отрывке выступления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена звучат вырванные из контекста слова: «Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа».

Однако в оригинале это звучит другим образом: «Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду».

Американский президент ретвитнул запись Скавино и подписал: «Я согласен с Джо».

Однако социальная сеть отметила на записи, что это «манипуляция СМИ». 5 марта Twitter ввел новые правила. Теперь отредактированные вручную видео, твиты с манипулятивным содержанием или фейки будут промаркированы или удалены.

3 ноября в США пройдут 59-е выборы главы государства. Кандидатом от Республиканской партии на них, как ожидается, будет действующий американский лидер Дональд Трамп. Байден и сенатор-социалист Берни Сандерс сейчас являются главными претендентами на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии для участия во всеобщих выборах президента США.

14 февраля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американский президент Дональд Трамп мешает ему работать своими постами о Минюсте в Twitter. Барр отметил, что, по его мнению, главе государства стоит прекратить писать в социальной сети о ведомстве.

Спустя несколько дней Трамп признал, что его посты в Twitter осложняют работу генпрокурора США. «Я действительно затрудняю его работу», — сказал американский лидер.

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