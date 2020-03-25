У Сандерса обнаружили перспективы в президентской гонке на фоне коронавируса

У сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, претендующего на роль кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах, все еще сохраняются некоторые шансы в предвыборной гонке из-за распространения коронавируса. Перспективы политика обнаружило The Washington Post.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, в штабе Сандерса считают, что реакция его главного внутрипартийного оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена на пандемию и предложенные им меры по сдерживанию инфекции были недостаточно убедительными и ослабили его позиции. При этом рейтинг действующего президента США Дональда Трампа, с которым демократам предстоит бороться на выборах, напротив вырос на фоне сложившейся ситуации. В таких условиях дальнейшее участие сенатора от Вермонта в предвыборной гонке обретает все больший смысл, считает собеседник газеты.

Так, уже стало известно, что Сандерс планирует принять участие в дебатах с Байденом в апреле, если они будут проведены, что свидетельствует о его намерении продолжить борьбу в ближайшем будущем. Как заявил представитель штаба сенатора Майк Каска (Mike Casca) в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли тот оставаться в гонке до конца праймериз, Сандерс «остается».

Кроме того, отмечает The Washington Post, о намерениях Сандерса свидетельствует и то, что несмотря на ряд поражений от Байдена по итогам праймериз в нескольких штатах, он продолжает вкладывать значительные средства в свою кампанию и проводить различные мероприятия в ее поддержку. В частности, в минувшее воскресенье, 22 марта, сенатор провел для избирателей прямой эфир с участием других демократов: конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрии Окасио-Кортес, а также члена Конгресса от Миннесоты Ильхан Омар и представительницы штата Мичиган в Конгрессе Рашиды Тлаиб.

Ранее в марте обозреватель NBC News заявил, что Сандерсу следует выйти из гонки ради сохранения своего собственного влияния в Демократической партии и улучшения имиджа всего левого движения в США. По его словам, лучшее, что может сделать сенатор от Вермонта — это помочь Байдену победить Трампа на выборах.

До этого издание Politico со ссылкой на ближайших помощников Сандерса сообщало, что сенатор от Вермонта, скорее всего, останется в гонке, несмотря на возрастающее давление со стороны истеблишмента партии, который недоволен затянувшимися праймериз.

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