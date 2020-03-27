Байдену посоветовали поучиться у Рейгана ради победы на выборах

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену, претендующему на роль кандидата от Демократической партии на грядущих выборах главы государства, следует поучиться у 40-го президента Рональда Рейгана в ведении кампании во время кризиса, чтобы повысить свои шансы на победу. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, политические и экономические кризисы оказывают значительное влияние на президентскую гонку, и кандидатам в таких условиях особенно важно грамотно выстроить свою кампанию, предложив избирателям конкретные решения по нормализации ситуации в стране. При этом у Байдена в настоящее время, когда в США усугубляется кризис на фоне распространения коронавируса, нет возможности реально влиять на принятие каких-либо значимых политических решений, в отличие от нынешнего американского лидера Дональда Трампа, который может упрочить свои позиции благодаря реагированию на сложившиеся обстоятельства. Так, уже сейчас большинство американцев поддерживает действия Трампа по борьбе с коронавирусом и, вполне возможно, поддержит его и на выборах.

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Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, Байдену следует вдохновиться примером Рейгана, которому в 1980 году пришлось участвовать в президентской гонке во время кризиса, разразившегося в США после того, как в 1979-м в Тегеране было захвачено американское посольство, и десятки американцев оказались в заложниках. В начале развития кризиса большинство избирателей поддерживали занимавшего на тот момент пост главы государства Джимми Картера, однако спустя несколько месяцев Рейгану удалось отвоевать симпатии электората. По мнению Politico, успех ему обеспечило то, что, во-первых, он не пытался политизировать ситуацию с захватом заложников и долго не критиковал действия Картера, предпринимаемые для их освобождения, а во-вторых, смог убедить избирателей в том, что у него есть план преодоления кризиса, в то время как многие эксперты по внешней политике и экономике не знали, что делать.

Байдену на данному этапе противостояния с Трампом также стоит отказаться от активной критики президента и сосредоточиться на выработке решений, которые он может предложить американцам, опасающимся еще большего роста поляризации общества из-за усугубляющегося экономического неравенства и разногласий на этнической почве из-за политики, проводимой нынешним американским лидером. Кроме того, бывшему вице-президенту следует сделать ставку на качества, которые выгодно отличают его от Трампа, и продемонстрировать их избирателям. Так, отмечает издание, если сторонники действующего президента заявляют, что хороший политик не обязан быть хорошим человеком, Байден может, напротив, продвигать себя как порядочного человека, который может улучшить жизнь американцев. Кроме того, он, как и Рейган, может предложить гражданам свой план действий, даже не обладая в настоящее время реальной властью для его воплощения в жизнь. Также у Байдена по-прежнему есть возможность вести работу с населением, особенно с теми категориями граждан, которые недовольны политикой Трампа.

Ранее в марте сообщалось, что Байден теперь вынужден вести политическую деятельность в подвале своего дома в штате Делавэр. В частности, он оборудовал там студию для записи телевизионных интервью и видеообращений, однако произведенный им контент не отличается высоким качеством.

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