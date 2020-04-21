Раскрыто лучшее место на борту самолета

Туристы раскрыли лучшее место в самолете — им оказалось кресло у окна в седьмом ряду. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает express.co.uk со ссылкой на данные опроса авиакомпании EasyJet.
В опросе приняли участие более 10 тысяч клиентов компании и 59 процентов из них признались, что предпочитают сидеть у окна, 39 — в проходе, чтобы не беспокоить других во время передвижения по салону, и только три — посередине.
Самыми популярными рядами у пассажиров оказались шестой и седьмой, а излюбленным местом — 7F. Это кресло находится у окна с правой стороны самолета и является первым подходящим для льготных тарифов, которые авиакомпания обычно предлагает для рейсов на короткие расстояния.
Наименее популярным местом оказалось 19C, которое располагается в середине самолета и находится далеко от туалетов.
Опрос, проведенный авиакомпанией Thomas Cook Airlines, также показал, что большинство пассажиров (62 процента) предпочитают сидеть у окна, 31 процент — в проходе и еще два процента — посередине.
Люди, приобретающие места возле окон, признались, что любят сидеть там из-за невероятных видов, которыми можно любоваться на протяжении полета. Кроме того, некоторым это придает чувство уверенности на большой высоте.
Ранее сообщалось, что авиационные эксперты предсказали исчезновение больших пассажирских лайнеров из-за пандемии коронавируса. По мнению специалистов, после стабилизации ситуации авиакомпании с большой вероятностью перейдут на самолеты меньшего размера.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения