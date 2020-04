Мужчина оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать

dailymail.co.uk

Мужчина оказался единственным пассажиром на рейсе из Лос-Анджелеса в Окленд и заставил стюардесс станцевать с ним для TikTok. Видео публикует Daily Mail.

Как рассказал путешественник Сет Томас (Seth Thomas), он купил билет на самолет авиакомпании Southwest в день вылета и узнал о том, что будет лететь один, когда поднимался на борт. Тогда пассажир решил использовать эту возможность и попросил стюардесс поучаствовать в челлендже #ComeAroundMe вместе с ним.

На ролике, который Томас разместил в TikTok, бортпроводницы синхронно двигаются под песню Джастина Бибера Come Around Me.

Мужчина отметил, что экипаж был крайне дружелюбен с ним во время полета. «Они сделали это путешествие незабываемым для меня», — поделился Томас.

Согласно информации сервиса Flightstats, рейс Southwest из Лос-Анджелеса в Окленд обычно выполняется на самолете Boeing 737-700, который рассчитан на 149 мест. В среднем перелет длится полтора часа.

