В России ответили на заявление Эрдогана об отношениях Москвы и Баку

Депутат Затулин: Нет никаких сомнений в том, что Турция поддерживает Азербайджан

Нет никаких сомнений в том, что Турция поддерживает Азербайджан, однако одобрять действия республики Анкаре невыгодно, чтобы не портить отношения с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном.

«Президент Эрдоган выступил в благородной роли человека, который призывает к примирению. Он назвал и [президента России Владимира] Путина, и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева своими друзьями. Это была предсказуемая линия поведения Турции, которая, на мой взгляд, тоже испытывает определенные беспокойства из-за того, что у руководителя Азербайджана закружилась голова», — сообщил Затулин.

Нет никаких сомнений, что в целом Турция поддерживает Азербайджан. Но устраивать шум, скандал и одобрять все эти действия, которые предпринял Азербайджан, Турции тоже не с руки. Потому что она рассчитывает на определенный уровень отношений с Россией Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

Депутат отметил, что Азербайджан является младшим стратегическим партнером Турции.

«Развитие отношений Азербайджана с Западом, минуя Турцию, Анкару беспокоят. Им кажется важным, чтобы Азербайджан продолжал находиться в неких отношениях с Россией, и это как бы компенсировало влияние Запада в самом Азербайджане», — рассказал он.

Также Затулин объяснил, что, вероятно, и Азербайджан, и Турция хотят дистанцироваться от России для того, чтобы завершить связанное с Зангезурским коридором дело.

«Таким образом, чтобы Россия в этом как можно меньше участие принимала. Это, мне кажется, в интересах и Турции, и Азербайджана для того, чтобы полностью реализовать все свои планы, которые они уже в значительной степени реализовали в войнах на Кавказе», — заключил депутат.

Ранее Эрдоган заявил, что внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном и обсуждал ее с коллегой Ильхамом Алиевым. Он уточнил, что, по его мнению, Алиев не является сторонником эскалации в отношениях с РФ и хочет урегулировать ситуацию. Он добавил, что для Анкары как Москва, так и Баку являются стратегическими партнерами.

