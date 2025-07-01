«Украина превратится в огромный Карабах». Ради чего Баку поддерживает Киев и как это повлияет на украинский конфликт?

Константин Затулин: Азербайджан лишь создавал видимость хороших отношений с РФ

На протяжении многих лет Азербайджан лишь поддерживал видимость хороших отношений с Россией, параллельно демонстрируя свою самостоятельность во внешней политике, о чем свидетельствует снабжение Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В частности, парламентарий указал, что Баку стремится к пересмотру отношений с Москвой и поддержке Киева, используя последние задержания в Екатеринбурге как повод.

Поэтому то, что сейчас произошло, у меня никакого удивления не вызывает. Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и все это подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения Константин Затулин депутат Госдумы

На протяжении последних трех лет закавказская республика несколько раз подозревалась в поставках вооружений Киеву. Кроме того, президент страны Ильхам Алиев напрямую заявлял о гуманитарной поддержке, а власти страны даже критиковали российских чиновников за ряд комментариев о конфликте на Украине.

Как Азербайджан оказывает гуманитарную помощь Украине?

На фоне обострения отношений с Россией Азербайджан 1 июля принял у себя украинских детей из Сумской области. Об этом сообщил посол Украины в закавказской республике Юрий Гусев.

Он отметил, что дети восстановят свое здоровье в санатории города Губы, отдохнут на побережье Каспия в Новханы, ознакомятся с местными достопримечательностями. По его словам, уже более 300 украинских детей посетили республику, что «является проявлением подлинной поддержки, дружбы и солидарности наших народов».

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Подобные меры напрямую поддерживаются руководством республики. 25 мая Алиев публично заявил, что Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, он подчеркивал, что власти Азербайджана намерены поддерживать территориальную целостность Украины. По словам Алиева, в Киеве напрямую выражают благодарность за эти услуги.

Более 40 миллионов долларов гуманитарной и экономической помощи Азербайджан поставил Украине

Как отмечает аналитический портал Caucasus Watch, главным предметом помощи Азербайджана Украине является энергетика. В частности, Баку поставил Киеву около 120 трансформаторов и трансформаторных станций, 70 генераторов и более 3,3 миллиона метров кабелей и проводов.

Также сохраняются поставки нефти и газа. По данным журнала Politico, Украина до сих пор импортирует энергоресурсы из Закавказья, а в январе этого года даже предложила Венгрии и Словакии начать поставлять через свою территорию азербайджанский газ вместо российского. Эта идея вызвала раздражение в Будапеште и Братиславе.

Какую военную помощь Украина получает от Азербайджана?

С 2022 года Баку оказывает нелетальную военную помощь Киеву. В частности, закавказская республика поставляет электрогенераторы и медикаменты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, с 2023 года Азербайджан начал помогать разминировать территории.

Однако на протяжении трех лет появлялись сообщения и о поставках вооружений для ВСУ

Так, в 2022 году появилась информация об отправке на Украину авиабомб QFAB-250 LG и 82-миллиметровых минометов 20Н5 от азербайджанской государственной оборонной корпорации CIHAZ. Ряд украинских военных блогеров подтвердили информацию, в то время как власти Азербайджана опровергли их и сослались на возможные поставки третьих лиц в Африке.

Самая громкая история поставок оружия Азербайджаном Украине произошла в декабре 2023 года. Тогда украинский военкор Роман Бочкала в своем Telegram-канале поделился информацией о том, что Киев организовал собственное производство 122-миллиметровых снарядов для гаубицы Д-30. К посту он прикрепил фотографии, сделанные во время визита в цех, и заявил, что находится в одной из «стран-партнеров».

Фото: Telegram-канал Bochkala_WAR

Примечательно, что на одном фото Бочкала держит украинский флаг, а на колоннах за его спиной можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium — одного из партнеров «Укроборонпрома».

В ответ на эти сообщения в пресс-службе Palladium опровергли информацию и подчеркнули, что законодательство Азербайджана не дает права частным компаниям производить продукцию военного назначения. Кроме того, в компании заявили о партнерских взаимоотношениях с Россией и нейтральной позиции в вооруженном конфликте на Украине.

Тем не менее в группу компаний Palladium входит концерн Palladium Defense and Security Solutions, который занимается поставкой военной техники, а на сайте среди его партнеров указан «Укроборонпром»

Информацию о возможных военных поставках комментировал и сам Алиев. 25 апреля прошлого года он заявил, что Азербайджан не может сделать абсолютно ничего для оказания военной помощи Украине.

Ничего, абсолютно ничего. И мы говорим об этом открыто и публично Ильхам Алиев президент Азербайджана

Глава государства добавил, что республика может помочь Украине исключительно гуманитарной помощью, но не оружием.

Ukrainian soldiers from the mortar group . Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Какую дипломатическую поддержку Азербайджан оказал Украине?

Азербайджан также оказывает дипломатическую поддержку Украине. В январе этого года Алиев встретился с Владимиром Зеленским в Давосе, а в феврале с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Стамбуле.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства посетил Азербайджан еще и в мае этого года, где стороны обсудили меры экономической и нелетальной военной помощи Киеву. В свою очередь, Алиев заявлял о «поддержке территориальной целостности Украины». Параллельно с этим, азербайджанский лидер отказался ехать в Москву на Парад Победы 9 мая.

Азербайджан несколько раз жестко высказывался в адрес России из-за ситуации на Украине. Последний громкий скандал разразился в июне этого года, когда помощник российского лидера Владимир Мединский сравнил украинский кризис с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта без мирного договора, то это будет такой спорный регион, как между Арменией и Азербайджаном, Карабах. Этот регион превратится в огромный Карабах Владимир Мединский помощник президента России

Слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле вызвали эмоциональную реакцию азербайджанского МИД. В частности, в ведомстве обвинили Мединского в том, что он якобы искажает факты о конфликте в Нагорном Карабахе. Чиновника также призвали «не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения, не относящиеся к его компетенции».

При этом сам Алиев несколько раз сравнивал конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе.

Ситуацию комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что Мединский, называя Карабах спорным регионом, говорил об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях региона, а не оспаривании азербайджанского суверенитета над территорией.

Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей (...) Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение Мария Захарова официальный представитель МИД России

Россия негативно реагирует на подобные заявления Азербайджана. 10 июня высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что Москва рассчитывает на более сбалансированное отношение Баку к ситуации на Украине, включая признание присоединения новых регионов.