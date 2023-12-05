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15:53, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

Военкор Бочкала случайно раскрыл производство снарядов для ВСУ в Азербайджане

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл страну, в которой Киев занимается изготовлением боеприпасов. Партнером оказался Азербайджан.

В своем Telegram-канале военкор поделился, что Украина организовала собственное производство 122-миллиметровых снарядов для гаубицы Д-30. К посту он прикрепил фотографии, сделанные во время визита в цех, и заявил, что находится в одной из «стран-партнеров».

Примечательно, что на одном фото Бочкала держит украинский флаг, а на колоннах за его спиной можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium — одного из партнеров «Укроборонпрома».

Фото: Telegram-канал Bochkala_WAR

Украина жаловалась на неспособность нарастить военное производство

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран. Так он прокомментировал невозможность своими силами достичь паритета с Россией. При этом он отмечал, что Украина готова продолжать боевые действия с помощью стран Запада и при совместном технологическом рывке.

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль, в свою очередь, указывал на нехватку снарядов и призывал производить их на Украине. По его словам, республика, как и остальной мир, испытывает в этом огромный дефицит.

Мы понимаем, что должны производить их [снаряды] здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились, истощились. Все склады пусты

Денис Шмыгальпремьер-министр Украины

Немецкий концерн обещал поставить Киеву десятки тысяч снарядов

Концерн Rheinmetall сообщил о планах на поставку десятков тысяч артиллерийских снарядов Украине в 2025 году. Общая сумма заказа составила около 142 миллионов евро (примерно 13,9 миллиарда рублей). По соглашению концерн обязуется произвести и поставить десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Также в компании отметили, что на 2024 год запланированы поставки Украине еще 40 тысяч снарядов.

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Украину предупредили о последствиях производства снарядов на своей территории

В случае, если Украина начнет производство боеприпасов и военного оборудования на своей территории, Вооруженные силы РФ будут рассматривать подобные объекты в качестве цели для ударов, заявил политолог, военный эксперт Алексей Живов. На какой бы глубине они ни производили боеприпасы, российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» позволяет пробивать укрепления до 60 метров, предупредил эксперт.

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      Алина Гончарова
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