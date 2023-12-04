Немецкий концерн запланировал поставить на Украину десятки тысяч снарядов

Концерн Rheinmetall сообщил о планах поставки снарядов Украине на 2025 год

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил о планах поставки десятков тысяч артиллерийских снарядов Украине в 2025 году. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, заказ на изготовление боеприпасов для украинской армии поступил от одной из стран Организации Североатлантического договора (НАТО), выразившей желание поддерживать Украину на долгосрочный период.

Общая сумма заказа составила порядка 142 миллионов евро (13,9 миллиарда рублей по курсу на 4 декабря). По соглашению концерн обязуется произвести и поставить десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Выполнением займется испанское подразделение Rheinmetall Expal Munitions. Также в компании отметили, что на 2024 год запланированы поставки еще 40 тысяч снарядов Украине.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина неспособна нарастить военное производство. По его словам, страна может развиваться в этом направлении только при помощи западных стран.

