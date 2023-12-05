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14:36, 5 декабря 2023Бывший СССР

Украинский военкор раскрыл производящую для Киева снаряды страну

Военкор Бочкала случайно раскрыл производство снарядов для Киева в Азербайджане

Фото: Reuters

Украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл страну, в которой Киев изготавливает снаряды. Оказалось, что производство находится в Азербайджане. Об этом в Telegram сообщает RTVI.

В своем Telegram-канале военкор сообщил, что Украина начала собственное производство 122-мм снарядов для гаубицы Д-30. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время визита в цех, отметив, что он находится в одной из «стран-партнеров».

На одной из фотографий Бочкала держит украинский флаг, а на колоннах за его спиной можно заметить информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium, которая является одной из партнеров «Укроборонпрома».

В ноябре Азербайджан передал Украине партию гуманитарной помощи, в которую вошло электрооборудование — электрокабели и трансформаторы. Ранее Баку уже отправлял подобные грузы Киеву, в связи с чем МИД России выражал недоумение.

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      Алевтина Запольская
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