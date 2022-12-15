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14:21, 15 декабря 2022Мир

В МИД выразили недоумение в связи с решением Баку передать Киеву генераторы

МИД: передача Баку Украине генераторов в качестве гумпомощи вызывает недоумение у России

Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

Решение Азербайджана передать Украине трансформаторы и генераторы в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у Москвы, заявил ТАСС источник в Министерстве иностранных дел России.

По словам собеседника агентства, в рамках спецоперации российские военнослужащие уничтожают критическую инфраструктуру Украины, которая используется Киевом для военных нужд.

«Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — заявил источник в дипведомстве.

10 декабря стало известно, что Азербайджан отправил на Украину гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В пакет гуманитарной помощи вошли 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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Варвара Кошечкина
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