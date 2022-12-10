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11:27, 10 декабря 2022Мир

Азербайджан отправил на Украину электрооборудование

Азербайджан отправил на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан отправил на Украину гуманитарную помощь в виде электрооборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе азербайджанского дипведомства.

«Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, предоставленных ОАО "Азерэнержи", сегодня отбыла с территории Гобуского энергетического узла с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО "Азерэнержи". Вес указанного груза составляет 52,2 тонны», — говорится в сообщении.

Вторая партия гуманитарной помощи будет отравлена в ближайшие дни. По данным министерства, общая стоимость груза составляет более 1,4 миллиона манатов (более 800 тысяч долларов).

Общая сумма гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном Украине, приближается к 30 миллионам манатов (более 17,6 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине поставят Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. В очередной пакет помощи на 275 миллионов долларов вошли в том числе 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

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Алиса Дмитриева
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