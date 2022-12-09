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21:55, 9 декабря 2022Мир

В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон передаст Киеву ракеты для HIMARS и системы борьбы с БПЛА в рамках военной помощи

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США в рамках нового пакета военной помощи Украине поставят Киеву боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом говорится в заявлении Пентагона.

В очередной пакет помощи на 275 миллионов долларов вошли в том числе 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-миллиметров.

Кроме того, США намерены передать Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.

Таким образом, согласно пресс-релизу, военная помощь США Украине с 2014 года составила примерно 22,1 миллиарда долларов, из них более 19,3 миллиарда — с начала российской спецоперации.

Ранее очередной пакет помощи Украинеанонсировал прездент США Джо Байден.

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Марина Совина
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