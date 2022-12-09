Вашингтон анонсировал очередную помощь Украине

Вашингтон анонсировал пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов

Вашингтон анонсировал очередной пакет помощи Украине. Соответсвующий указ издал президент США Джо Байден. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сообщается, что Белый дом, помимо финансовой помощи, отправит Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), средства борьбы с беспилотниками и артиллерийские снаряды, включая ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 скоро будет отправлен», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 9 декабря.

Ранее власти США подтвердили продолжение поставок военной помощи для Украины. «Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.