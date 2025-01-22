Зеленский и Алиев провели совместную встречу в Давосе

Зеленский и Алиев встретились в Давосе

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев встретились в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении на сайте лидера закавказской республики.

Сообщается, что во время встречи политики обсудили связи двух стран бывшего СССР в разных сферах. Среди них — сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

В пресс-релизе также говорится об инициативе Киева в проведении этой встречи. Других подробностей не сообщается.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за контакты с Россией через службы разведки. «Они имели много разных контактов. И много, если честно, и у европейцев было. (...) Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать», — заявил президент Украины.