Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с разведкой России

Зеленский: США и Европа контактировали с разведкой России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за контакты с Россией через разведывательные службы. Его слова передает издание Liga.

«На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года. Они имели много разных контактов. И много, если честно, и у европейцев было. (...) Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать», — рассказал Зеленский.

По его словам, дипломатия с Россией должна якобы иметь такие же свойства изоляции, как и санкции.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России, даже под давлением союзников. Президент Украины также отметил, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы. По его мнению, любая попытка говорить на равных — поражение для Украины.