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09:57, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский отказался признавать новые регионы частью России

Зеленский: Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Yves Herman / Reuters

Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России, даже под давлением союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция которой велась на YouTube.

«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем (...). Это невозможно. Мы юридически их не признаем», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы. По его мнению, любая попытка говорить на равных — поражение для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский желает скорейшего «мира». «Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — добавил новый глава Овального кабинета.

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