Трамп раскрыл позицию Зеленского по Украине

Президент Трамп: Зеленский хочет мира, но для танго нужны двое

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет «мира». Его слова приводит РИА Новости.

По словам американского главы, Зеленский говорил ему об этом очень серьезно.

«Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Трамп должен урегулировать конфликт на Украине не только быстро, но и надежно. «Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто слово "быстро", а справедливо, прежде всего надежно для нас», — подчеркнул политик.

До этого Трамп предрек России большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине.