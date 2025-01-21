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18:23, 21 января 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

Зеленский: Трамп должен урегулировать конфликт не только быстро, но и надежно
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен урегулировать конфликт на Украине не только быстро, но и надежно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто слово "быстро", а справедливо, прежде всего надежно для нас», — подчеркнул политик.

Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт на Украине в 2025 году. Политик заявил о готовности к партнерству с президентом США в вопросе переговоров по урегулированию. По его словам, Киев будет делать все для скорейшего достижения мира.

Ранее Зеленский озвучил стратегию Киева в конфликте на Украине. По его словам, «сильная дипломатия» позволит обеспечить урегулирование конфликта и долгосрочный мир в Европе.

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