Зеленский озвучил стратегию в конфликте на Украине

Зеленский: Стратегия Украины в конфликте — прийти к какой-либо дипломатии

Стратегия Украины в вооруженном конфликте с Россией — прийти к какой-либо дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Стратегия [Украины в урегулировании конфликта] — мы должны подойти к какой-либо дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет», — подчеркнул политик.

Зеленский озвучил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе требования надежных гарантий безопасности для Украины. По его словам, «сильная дипломатия» позволит обеспечить урегулирование конфликта и долгосрочный мир в Европе.

Ранее Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией. В качестве возможных направлений он упомянул энергетический сектор.