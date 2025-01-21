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18:04, 21 января 2025Бывший СССР

Зеленский озвучил стратегию в конфликте на Украине

Зеленский: Стратегия Украины в конфликте — прийти к какой-либо дипломатии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Стратегия Украины в вооруженном конфликте с Россией — прийти к какой-либо дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Стратегия [Украины в урегулировании конфликта] — мы должны подойти к какой-либо дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет», — подчеркнул политик.

Зеленский озвучил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе требования надежных гарантий безопасности для Украины. По его словам, «сильная дипломатия» позволит обеспечить урегулирование конфликта и долгосрочный мир в Европе.

Ранее Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией. В качестве возможных направлений он упомянул энергетический сектор.

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