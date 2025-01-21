Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

Зеленский: Европа должна иметь место за столом переговоров с Россией

Европа должна иметь место за столом переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция которого доступна на YouTube.

«Европа заслуживает быть больше, чем наблюдателем. Чем когда ее лидеры постятся что-то в [социальной сети] Х, после того, как уже заключено соглашение. Европа должна определять условия этих договоренностей», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Европе необходимо активизироваться по ряду направлений. В пример он привел энергетический сектор.

Во время той же речи, Владимир Зеленский выразил уверенность в дипломатическом окончании конфликта с Россией. «Я уверен, что дипломатия приведет к окончанию войны. Вопрос в том, какой эта дипломатия будет для Украины», — рассказал он.