Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 21 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

Зеленский: Европа должна иметь место за столом переговоров с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа должна иметь место за столом переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция которого доступна на YouTube.

«Европа заслуживает быть больше, чем наблюдателем. Чем когда ее лидеры постятся что-то в [социальной сети] Х, после того, как уже заключено соглашение. Европа должна определять условия этих договоренностей», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Европе необходимо активизироваться по ряду направлений. В пример он привел энергетический сектор.

Во время той же речи, Владимир Зеленский выразил уверенность в дипломатическом окончании конфликта с Россией. «Я уверен, что дипломатия приведет к окончанию войны. Вопрос в том, какой эта дипломатия будет для Украины», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Зеленский озвучил стратегию в конфликте на Украине

      Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше