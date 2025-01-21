Зеленский выразил уверенность в дипломатическом завершении конфликта

Зеленский выразил уверенность в дипломатическом окончании конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в дипломатическом окончании конфликта с Россией. Слова украинского лидера с экономического форума в Давосе передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Я уверен, что дипломатия приведет к окончанию войны. Вопрос в том, какой эта дипломатия будет для Украины», — заявил Зеленский.

Он добавил, что если уровень дипломатических решений будет недостаточно высоким, то Киев ждет новый вооруженный конфликт.

Ранее Зеленский заявил о незаинтересованности Вашингтона в Украине и Европе. По его словам, в США не переживают, что какая-то страна может перестать быть их союзником.

