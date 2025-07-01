Посол Украины Гусев: Украинские дети прибыли в Азербайджан

Украинские дети из Сумской области прибыли в Азербайджан. Об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев, передает издание Minval Politika.

Он добавил, что дети восстановят свое здоровье в санатории города Губы, отдохнут на побережье Каспия в Новханы, ознакомятся с местными достопримечательностями. По его словам, уже более 300 украинских детей посетили республику, что «является проявлением подлинной поддержки, дружбы и солидарности наших народов».

Ранее Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии России. Причиной отмены назвали недавние «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности» в Свердловской области.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, согласно заявлению, власти Азербайджана намерены поддерживать территориальную целостность Украины.