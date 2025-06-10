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11:19, 10 июня 2025Бывший СССР

Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

Захарова призвала не выдергивать заявления Мединского о Карабахе из контекста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимир Мединский, называя Карабах спорным регионом, говорил об историческом аспекте ситуации и социокультурных особенностях региона, Россия признает эту территорию частью Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она также призвала Баку не выдергивать заявления помощника российского лидера из контекста. По словам дипломата, азербайджанское внешнеполитическое ведомство придало им совершенно иное значение.

«Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей. (...) Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — сказала она.

Ранее МИД Азербайджана призвал Мединского не вмешиваться в вопросы вне своей компетенции после его заявления о том, что Нагорный Карабах некогда был спорным регионом. В Баку также призвали помощника президента России не сравнивать конфликт на Украине с ситуацией, которая существовала в Карабахе.

Вот это да!
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