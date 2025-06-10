МИД Азербайджана призвал Мединского не вмешиваться в вопросы вне своей компетенции

МИД Азербайджана: Мединский искажает факты о конфликте в Карабахе

МИД Азербайджана заявил о том, что помощник президента России Владимир Мединский искажает факты о конфликте в Нагорном Карабахе, и призвал чиновника не вмешиваться в вопросы вне своей компетенции. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Там отметили, что Мединский сравнивает российско-украинский конфликт с ситуацией, имевшей место в Карабахе, что республика считает неуместным. Министерство напомнило, что Карабах является исконно азербайджанской землей, и Россия признавала этот факт.

МИД подчеркнул, что Азербайджан не нарушал территориальной целостности других стран и не вел агрессивных войн, а в 2020 и 2023 годах провел антитеррористические мероприятия на своих суверенных и признанных международным правом территориях.

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — заключили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Венгрия граничит со страной, ведущей войну, Азербайджан также граничит со страной, с которой велась война», — заявил глава государства.

