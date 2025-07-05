Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном

Эрдоган заявил, что следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном и обсуждал ее с коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги», — указал глава государства.

Эрдоган уточнил, что, по его мнению, Алиев не является сторонником эскалации в отношениях с Россией и хочет урегулировать ситуацию. Он добавил, что для Анкары как Москва, так и Баку являются стратегическими партнерами.

1 июля Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поддержал азербайджанского коллегу на фоне напряженности в отношениях с Россией. Алиев поблагодарил Зеленского за подобные слова.