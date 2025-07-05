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13:19, 5 июля 2025Мир

Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном

Эрдоган заявил, что следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном и обсуждал ее с коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги», — указал глава государства.

Эрдоган уточнил, что, по его мнению, Алиев не является сторонником эскалации в отношениях с Россией и хочет урегулировать ситуацию. Он добавил, что для Анкары как Москва, так и Баку являются стратегическими партнерами.

1 июля Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поддержал азербайджанского коллегу на фоне напряженности в отношениях с Россией. Алиев поблагодарил Зеленского за подобные слова.

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