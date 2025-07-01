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17:45, 1 июля 2025Бывший СССР

Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

Зеленский поддержал Алиева на фоне напряженности в отношениях с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azerbaijani Presidency / Handout / Anadolu / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне напряженности в отношениях с Россией. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины», — подчеркнул он.

Зеленский в ходе разговора обвинил Россию в якобы угрозах Азербайджану и гражданам страны. Он также потребовал расследования всех обстоятельств задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге. Также политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.

Ранее посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в здание МИД РФ. Сообщается также, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге».

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