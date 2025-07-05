Муфтий сделал заявление о нападении на полицейского в Нальчике

Муфтий КБР Дзасежев: Нападение на полицейского в Нальчике было провокацией

Нападение на полицейских в Нальчике было провокацией в отношении религии и мусульман Кабардино-Балкарии. Об этом заявил Муфтий республики Хазретали Дзасежев в своем обращении к жителям в Telegram-канале.

Муфтий напомнил, что Ислам — религия мира, а Коран запрещает посягательство на жизнь человека. «Любое насилие, особенно направленное против тех, кто призван охранять покой общества, является тягчайшим грехом и преступлением перед Аллахом и людьми», — сказано в сообщении.

Вооруженное нападение на полицейских произошло вечером 4 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова. Оно попало на видео.

Всего нападавших было двое — одного ликвидировали на месте, второму удалось сбежать. Они хотели завладеть табельным оружием полицейского. По предварительным данным, напавшие были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).