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22:43, 4 июля 2025Силовые структуры

Момент нападения на полицейского и стрельбы по преступнику в Нальчике сняли на видео

Появилось видео момента нападения на полицейского в Нальчике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент нападения на полицейского в Нальчике и стрельбы по преступнику попал на камеры наблюдения. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео видно, как к стражу порядка подбегает мужчина и несколько раз бьет его ножом. После этого по злоумышленнику открывают огонь из пистолета. Несмотря на как минимум два попадания, получивший ранения преступник встал и набросился на стрелявшего.

Ранее силовики установили личности нападавших — это сторонники ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Один из них является местным жителем, а второй приехал в город из ближайшего села. Одного из экстремистов ликвидировали на месте, второму сначала удалось сбежать, однако позже его задержали — в городе был объявлен план «Перехват».

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