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20:05, 4 июля 2025Силовые структуры

Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

В Нальчике неизвестные напали на сотрудника ДПС с ножом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Нальчик»

Двое мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС в Нальчике (Кабардино-Балкария; КБР). Одного из нападавших ликвидировали на месте, второй сбежал, однако позже его удалось задержать. Ранен полицейский, его госпитализировали с колото-резаными ранами. В городе введен план «Перехват».

Нападение началось с обычной проверки

Как сообщает Mash со ссылкой на очевидцев, нападение началось с проверки — сотрудники ГАИ остановили на улице Ленина автомобиль, из которого внезапно вышел мужчина и набросился на них с ножом, он ранил инспектора. В этот момент мимо проезжал патруль ППС, полицейские открыли огонь.

Уточняется, что пострадавший от нападения инспектор тяжело ранен. Он получил множественные глубокие ножевые ранения, за его жизнь в настоящий момент борются врачи.

Глава КБР Казбек Коков уточнил, что нападение в Нальчике произошло в пятницу, 4 июля, около 18:00. По его словам, раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Личности нападавших установлены

По данным Shot, силовики установили личности нападавших — это сторонники ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация). Один из них является местным жителем, а второй приехал в город из ближайшего села. В настоящий момент силовики проводят обыски по связанным с нападавшими адресам.

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Нальчик»

Одного из исламистов ликвидировали на месте, второму сначала удалось сбежать, однако позже его задержали — в городе был объявлен план «Перехват».

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