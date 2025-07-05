Стала известна цель нападения на полицейского в Нальчике

Напавший на полицейского в Нальчике хотел завладеть его табельным оружием

Вооруженное нападение на сотрудника ДПС в Нальчике было совершено для того, чтобы завладеть его табельным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, нападавший сначала спровоцировал конфликт с полицейским, а потом попытался забрать его пистолет. Сделать это ему не удалось — огонь по мужчине открыл другой сотрудник полиции.

Вооруженное нападение на полицейских произошло вечером 4 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова. Оно попало на видео.

Всего нападавших было двое — одного ликвидировали на месте, второму удалось сбежать. По предварительным данным, они были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).