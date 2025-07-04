Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго мужчину, устроившего вооруженное нападение на полицейского в Нальчике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
У него изъяли оружие. В ближайшее время мужчину доставят на допрос.
Как уточняет Telegram-канал Shot, он, как и второй нападавший, были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Пострадавший от их рук сотрудник ДПС поступил в больницу с проникающими и резаными ранами.
Нападение на полицейских с ножом произошло в пятницу, 4 июля, на улице Ленина в Нальчике. Сейчас эта дорога перекрыта.