Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

Shot: Напавшие с ножом на полицейского в Нальчике были сторонниками ИГИЛ

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго мужчину, устроившего вооруженное нападение на полицейского в Нальчике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У него изъяли оружие. В ближайшее время мужчину доставят на допрос.

Как уточняет Telegram-канал Shot, он, как и второй нападавший, были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Пострадавший от их рук сотрудник ДПС поступил в больницу с проникающими и резаными ранами.

Нападение на полицейских с ножом произошло в пятницу, 4 июля, на улице Ленина в Нальчике. Сейчас эта дорога перекрыта.

