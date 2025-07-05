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18:47, 5 июля 2025Наука и техника

Солнце вновь выбросило рекордно большой протуберанец

Солнце в шестой раз за неделю выбросило большой объем плазмы
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Космическая погода — XRAS.RU»

Солнце в шестой раз за последнюю неделю выбросило рекордно большой протуберанец. Такую информацию опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

По ее данным, рекордный выброс плазмы в космос зафиксировали в первой половине дня на правом краю Солнца. Как говорится в публикации, «новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров» была выброшена в сторону северного полюса солнечной системы между девятью и 14 часами по московскому времени.

Согласно информации ИКИ РАН, за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов. Отмечается, что ни один из них пока не задел Землю даже краем.

Ранее сообщалось, что астронавт NASA Николь Айерс, находясь на Международной космической станции, запечатлела редкое атмосферное явление — спрайт.

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