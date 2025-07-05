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16:08, 5 июля 2025Наука и техника

Астронавт NASA запечатлела редкое атмосферное явление

Астронавт NASA Айерс, находясь на МКС, запечатлела редкое явление спрайт
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: @Astro_Ayers / X

Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на Международной космической станции (МКС), запечатлела редкое атмосферное явление спрайт. Снимок она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Просто. Вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт», — подписала снимок астронавт.

Как пояснила Айерс, полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.

Спрайт — кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы. Они возникают во время грозовой активности и практически не видны с поверхности Земли.

Ранее в Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). В настоящее время он находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда он зайдет внутрь орбиты Марса. Угрозы для Земли небесное тело не представляет.

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