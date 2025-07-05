Астронавт NASA запечатлела редкое атмосферное явление

Астронавт NASA Айерс, находясь на МКС, запечатлела редкое явление спрайт

Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на Международной космической станции (МКС), запечатлела редкое атмосферное явление спрайт. Снимок она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Просто. Вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт», — подписала снимок астронавт.

Как пояснила Айерс, полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.

Спрайт — кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы. Они возникают во время грозовой активности и практически не видны с поверхности Земли.

Ранее в Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). В настоящее время он находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда он зайдет внутрь орбиты Марса. Угрозы для Земли небесное тело не представляет.

