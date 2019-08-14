Американец оказался единственным пассажиром набитого мешками с песком самолета

@vincentpeone / Twitter

Американский кинорежиссер случайно оказался единственным пассажиром на борту самолета Canadair Regional Jet CRJ-700, рассчитанного на 68 пассажиров. Об этом он рассказал в Twitter.

35-летний Винсент Пеоне путешествовал из Аспена, штат Колорадо, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, авиакомпанией Delta.

На видео, опубликованном Пеоне, сотрудницы стойки выхода на посадку объявляют, что он оказался единственным пассажиром самолета. После этого режиссер показывает, как работницы аэропорта кидают в багажное отделение мешки с песком, чтобы самолет набрал вес, а на следующих кадрах Пеоне жмет руки пилотам и благодарит за полет.

Этот ролик моментально стал вирусным и набрал почти два миллиона просмотров за ночь. Однако пользователей удивил не полет Пеоне, а пилот, которому он пожал руку. «Боже… этот пилот выглядит так, будто он сошел со стоковых фотографий», — восхищалась одна подписчица. «Ох, Delta, расскажите, ваш пилот свободен?» — интересовалась другая комментаторша. «Твой пилот просто идеален», — отметила третья девушка.

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