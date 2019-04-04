Прибалт оказался единственным пассажиром в самолете на 188 мест

Гражданин Литвы по имени Скирмантас Стримайтис (Skirmantas Strimaitis) оказался единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, рассчитанного на 188 человек. Об этом сообщает USA Today.
Прибалт летел на горнолыжный курорт в Бергамо (Италия) из Вильнюса (Литва). Поднявшись на борт, он увидел, что все ряды кресел пусты, а помимо него в салоне присутствуют только пять членов экипажа и два пилота.
Оказалось, что литовское туристическое агентство Novaturas зарезервировало целый самолет, чтобы перевезти клиентов домой из Италии. Для обеспечения максимально возможной заполненности лайнера, турагентство решило продавать билеты в один конец. В результате был куплен только один билет.
По словам Стримайтиса, этот перелет продолжительностью в два часа стал исключительным опытом в его жизни.
В ноябре 2018 года американка поделилась впечатлениями о том, как оказалась единственной пассажиркой самолета, направлявшегося из Бангкока на остров Самуи. Женщина испугалась, когда во время рейса лайнер Airbus A319 попал в зону турбулентности.