Прибалт оказался единственным пассажиром в самолете на 188 мест

Гражданин Литвы по имени Скирмантас Стримайтис (Skirmantas Strimaitis) оказался единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, рассчитанного на 188 человек. Об этом сообщает USA Today.

Прибалт летел на горнолыжный курорт в Бергамо (Италия) из Вильнюса (Литва). Поднявшись на борт, он увидел, что все ряды кресел пусты, а помимо него в салоне присутствуют только пять членов экипажа и два пилота.

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Оказалось, что литовское туристическое агентство Novaturas зарезервировало целый самолет, чтобы перевезти клиентов домой из Италии. Для обеспечения максимально возможной заполненности лайнера, турагентство решило продавать билеты в один конец. В результате был куплен только один билет.

По словам Стримайтиса, этот перелет продолжительностью в два часа стал исключительным опытом в его жизни.

В ноябре 2018 года американка поделилась впечатлениями о том, как оказалась единственной пассажиркой самолета, направлявшегося из Бангкока на остров Самуи. Женщина испугалась, когда во время рейса лайнер Airbus A319 попал в зону турбулентности.

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