Британец оказался единственным пассажиром в самолете на 168 мест

Британец забронировал билет на самолет из Корфу в Бирмингем и оказался единственным пассажиром на его борту. Об этом сообщает The Sun.

28-летний житель Бирмингема Саадом Джилани был на свадьбе своего друга на греческом острове Корфу. Когда он возвращался домой в Бирмингем, в аэропорту ему сказали, что он будет единственным пассажиром на рейсе Boeing 738 авиакомпании Jet2, рассчитанном на 168 пассажиров.

«Я был сильно взволнован тем, что полечу один. Но члены экипажа оказались настоящими профессионалами, они подшучивали надо мной, и мы много смеялись», — поделился англичанин.

Бортпроводники встретили его фразой: «Добро пожаловать на свой частный самолет, сэр» — и обеспечили ему блестящее обслуживание. Мужчина посидел в кабине пилотов, сделал селфи со стюардессами и заснял на видео, как они дают ему персональную инструкцию по безопасности.

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По его словам, он мог оказаться единственным пассажиром на борту, потому что рейс Корфу — Бирмингем был запущен авиакомпанией недавно и многие еще не знают о нем.

В конце полета сотрудники Jet2 вручили Джилани ваучер на 60 фунтов стерлингов, который он сможет использовать в своем следующем путешествии.

В декабре 2016 года три британские туристки стали единственными пассажирками рейса Гибралтар — Лондон авиакомпании British Airways. По словам девушек, на борту самолета с ними обращались, как с рок-звездами.

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