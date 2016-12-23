Три девушки оказались единственными пассажирками рейса Гибралтар — Лондон

Три британские туристки стали единственными пассажирками рейса Гибралтар — Лондон авиакомпании British Airways. По словам девушек, на борту самолета с ними обращались, как с рок-звездами. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает The Telegraph.

Лора Стивенс (Laura Stevens), Сара Хант (Sarah Hunt) и Лори-Лин Уоллер (Laurie-Lin Waller) три дня провели вместе на Гибралтаре. Когда пришло время возвращаться в Лондон, стало известно, что отправление их лайнера задержали на несколько часов. Британки решили не дожидаться вылета в аэропорту.

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После очередного прибытия подруг в воздушную гавань выяснилось, что всех прочих путешественников с их рейса пересадили на другой самолет. В итоге три туристки оказались единственными пассажирками на борту рассчитанного на 150 человек лайнера. Девушек, у которых были билеты в эконом-класс, пересадили в бизнес-класс.

Их также угостили обедом из трех блюд и разрешили выпить столько шампанского, сколько захочется. В итоге девушки опустошили десять бутылок. Кроме того, они сделали селфи с капитаном лайнера. «Это был изумительный, исключительно редкий случай, который мы никогда не забудем», — заявила 34-летняя Стивенс.

В сентябре два британских туриста оказались единственными пассажирами на борту лайнера малайзийской авиакомпании, направлявшегося в Таиланд.

