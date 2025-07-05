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19:15, 5 июля 2025Россия

В Дербенте простились с погибшим вместе с замглавкома ВМФ России офицером

В Дербенте простились с офицером Шихалиевым, погибшим с Гудковым
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aslan Isaev / news.ru / Globallookpress.com

В Дербенте простились с офицером морской пехоты, полковником Нариманом Шихалиевым, погибшим вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ), генерал-майором Михаилом Гудковым. Об этом написал глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Он проходил военную службу в 155-й бригаде морской пехоты. С самого начала СВО был на переднем крае. Его награды говорят за себя: за выдающиеся заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость", наградным оружием от министра обороны России, орденом Доблести, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами», — написал глава российского региона.

Меликов подчеркнул, что он гордится тем фактом, Шихалиев является его земляком. Он также выразил соболезнования родственникам офицера.

Ранее стало известно, что прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России генерал-майором Михаилом Гудковым пройдет в Москве. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что в регионе будут проведены мероприятия по увековечиванию памяти Гудкова.

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