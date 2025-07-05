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19:27, 5 июля 2025Экономика

ЕС примет одну жесткую меру против Украины

Reuters: ЕС сократит ввоз украинской пшеницы до 80 процентов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) сократит ввоз украинской пшеницы и сахара в диапазоне от 70 до 80 процентов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Соглашение с Киевом устанавливает долгосрочные предсказуемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон, а также позволит "укрепить путь Украины к членству в ЕС"», — отмечается в материале агентства.

Уточняется, что Украина будет поставлять сельскохозяйственную продукцию в большем количестве, чем до начала вооруженного конфликта. Однако для Киева это будет меньший доход, чем в период предыдущих соглашений и льготных прав на экспорт в Евросоюз.

23 мая ЕС отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Таким образом, решение не продлевать соглашение фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.

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