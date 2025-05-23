Евросоюз отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

ЕС вводит таможенные пошлины для украинской сельхозпродукции с 6 июня

Евросоюз (ЕС) отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Таким образом, решение не продлевать соглашение фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что объединение изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы. Киев контролирует 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания.