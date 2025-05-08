В Европе назвали Украину угрозой сельскому хозяйству

Орбан заявил, что Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы

Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Политик указал, что Украина контролирует 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. «Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — предупредил венгерский премьер. Орбан добавил, что Венгрия не будет спасать Украину от банкротства.

Ранее Брюссель отказался продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. Объединение сейчас изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

В прошлом году фермерские профсоюзы призывали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. По их мнению, это необходимо сделать, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей.