Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 8 мая 2025Мир

В Европе назвали Украину угрозой сельскому хозяйству

Орбан заявил, что Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина несет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Политик указал, что Украина контролирует 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. «Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы», — предупредил венгерский премьер. Орбан добавил, что Венгрия не будет спасать Украину от банкротства.

Ранее Брюссель отказался продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. Объединение сейчас изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров, которые действовали с 2022 года.

В прошлом году фермерские профсоюзы призывали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. По их мнению, это необходимо сделать, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Россия и Китай сделали заявление по КНДР

    В США усомнились в необходимости сделки по недрам с Украиной

    Стало известно об обсуждении России и США способов возобновить поставки газа в Европу

    Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

    Зеленскому предрекли значительное сокращение срока жизни при одном условии

    Заявившего о неофициальном перемирии с Россией депутата уличили во лжи

    Женатого на украинке таксиста из Москвы арестовали и обвинили в госизмене. Что об этом известно?

    Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

    На Украине заявили о превращении страны в колонию США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости