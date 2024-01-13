Фермеры в ЕС призвали ограничить импорт украинской агропродукции

Шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт продукции с Украины

Шесть фермерских профсоюзов призвали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на совместное письмо организаций.

Издание напомнило, что в настоящее время в Евросоюзе действует норма о снятии таможенных пошлин с украинского экспорта до июня 2024 года.

По мнению фермерских профсоюзов, это необходимо сделать, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей. «Мы опасаемся, что, если этот механизм будет сохранен в его нынешнем виде, без адаптации, выживание производителей ЕС может быть поставлено под вопрос», — говорится в документе.

Фермеры предложили усилить контроль над сухопутными и речными маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны, а также ввести «пороги импорта» для всей украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее стало известно, что фермеры стран Европы опасаются вступления Украины в ЕС на фоне угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции.