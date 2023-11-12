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04:09, 12 ноября 2023Экономика

В Евросоюзе рассказали об угрозе со стороны Украины

L’Opinion: вступление Украины в ЕС угрожает сельскому хозяйству
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Unsplash

Фермеры стран Европы опасаются вступления Украины в Европейский союз (ЕС) на фоне угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом написала французская газета L’Opinion.

Издание рассказало об угрозе для фермеров со стороны Украины и уточнило, что они опасаются значительных искажений внутриевропейской конкуренции.

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«С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — отмечается в публикации.

Кроме того, европейским странам предстоит восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта, что приведет к росту выпуска украинской продукции. Таким образом фермеры ЕС уменьшат свое производство на 20 процентов.

Тема зерна усугубила отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

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      Марина Совина
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