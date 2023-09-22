Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

Politico: Польша рискует лишиться поддержки населения из-за спора с Украиной

Отношения Польши и Украины осложнились из-за зернового спора. Варшава ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, что вызвало негативную реакцию в Киеве.

Украинские власти приняли решение подать иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Варшаву за ввод ограничений на ввоз зерна. Польская сторона раскритиковала недовольство Украины и перестала поставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как до этого складывались отношения Польши и Украины?

Польша после начала проводимой Россией специальной военной операции (СВО) считалась одним из главных европейских союзников Украины. Польский президент заявлял, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу Анджей Дуда президент Польши

Лидер Польши неоднократно заявлял, что страна делает и будет делать все необходимое для помощи Украине «в отражении российской агрессии». Помимо поставок вооружения, поляки оказывали поддержку беженцам с Украины и активно выступали за скорое включение соседа в НАТО.

Что стало причиной ухудшения отношений стран?

В октябре 2022 года Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, позволявшей Украине поставлять зерно по морю. И хотя позже действие Черноморской инициативы было продлено, Украине пришлось искать альтернативные пути экспорта зерна, в том числе по суше. В апреле 2023 года это вызвало наплыв продукции с Украины в нескольких странах Европы, в том числе в Польше. Приток украинского зерна вызвал снижение цен, из-за чего местные фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

15 апреля Варшава приостановила импорт украинского зерна, а также десятков других видов продуктов питания. Отмечалось, что это делается в рамках защиты национального фермерства и не скажется на отношениях с Киевом.

Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины Ярослав Качиньский глава правящей партии Польши «Право и справедливость»

Еврокомиссия сначала запретила Польше, а также Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня, однако транзит этих товаров по территории восточноевропейских стран не ограничивали.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский призывал снять запрет на поставки зерна в эти страны, поскольку в случае его продления украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков, а Россия только выиграет от этого.

Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg via Getty Images

Однако 5 июня ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия ограничения.

Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Что привело к эскалации конфликта?

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран, в том числе в Польшу, который истек 15 сентября.

Однако премьер Польши Моравецкий сразу заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на решение ЕС не продлевать эмбарго, и отметил, что Варшава будет действовать в интересах польских фермеров.

В ответ Киев обратился с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава будет действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все, что может», рискуя утопить спасающего и не получить желаемую помощь.

Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя Анджей Дуда президент Польши

Какие шаги предпринимают и какие ограничения могут ввести Варшава и Киев?

Премьер Моравецкий предупредил, что Польша может расширить эмбарго для товаров с Украины в случае, если Киев будет накалять конфликт.

Министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк предупредил Украину, что Польша может перестать оказывать помощь Украине. Он раскритиковал действия украинской стороны в сельскохозяйственном секторе, отметив, что на фоне этого жители Польши начинают хуже относиться к предоставлению ей военной и финансовой поддержки.

21 сентября президент Дуда сообщил, что Польша не станет передавать Киеву свое новое оружие, купленное для обороны. Он отметил, что по мере поступления нового оружия старые вооружения будут выводиться со складов и, возможно, будут переданы Украине.

Фермер сидит на своем комбайне во время акции протеста в приграничном городе Грубешув, Польша, апрель 2023 года Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По данным газеты Politico, правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой среди польского населения, однако перемены в отношениях Варшавы и Киева могут негативно сказаться на их позиции.

Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить Яцек Кухарчик глава аналитического центра Института по связям с общественностью в Варшаве

При этом польский лидер выразил надежду, что спор из-за решения Польши запретить поставки украинских зерновых на польскую территорию не окажет значительного влияния на отношения Варшавы и Киева, и назвал его «только незначительной частью польско-украинских отношений».